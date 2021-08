La Techfind Selargius si tiene stretta la lunga Mounia El Habbab, che disputerà anche il prossimo campionato di A2 femminile di basket col sodalizio giallonero.

Giocatrice fiorentina classe 1994, El Habbab è anche ottima al rimbalzo e, nonostante un infortunio che l’ha tenuta per settimane lontana dal parquet, nel corso della stagione 2020/2021 ha saputo dare un contributo rilevante alla causa selargina ed è stata impiegata in media da coach Roberto Fioretto per 29,5 minuti a partita, con un rendimento di 11 punti e 8,2 rimbalzi.

L’ex giocatrice di Florence, San Giovanni Valdarno, Battipaglia e Palermo è entrata così nella lista delle confermate in cui già figuravano Cutrupi e Ceccarelli. Al gruppo squadra si sono intanto aggiunte anche Francesca Rosellini e la play Tereza Zitkova.

IL GIRONE SUD - Cus Cagliari e Techfind Selargius sono state di nuovo inserite nel girone Sud assieme a Umbertide, Firenze, San Giovanni Valdarno, Nico, Patti, Civitanova Marche e Spezzina, Vigarano, Battipaglia, Blue Lizard Capri, Savona e Thunder Matelica.

VIRTUS - Intanto, alla Virtus Cagliari, dove si spera ancora in un ripescaggio in A2, la prima squadra è stata affidata a coach Fabrizio Staico, che era in forze nel settore giovanile dopo l’esperienza a Selargius. La società virtussina, che intanto ha ringraziato e salutato Jean Patrick Sorrentino e Nello Schirru, ha confermato coach Stefano Schirru e annunciato l’arrivo di Sandro Manca e Simone Deidda.

