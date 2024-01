Smaltita la delusione per la sconfitta interna contro Valdiceppo nel turno inaugurale del 2024, l’Esperia si rimette in marcia e vola a Viterbo, dove domenica pomeriggio (16.30) sarà ospite della Stella Azzurra nel quinto turno di ritorno della Serie B Interregionale.

Al PalaMalè, i granata cercheranno di invertire il trend negativo che ha caratterizzato l’ultimo periodo, con tre sconfitte consecutive che li hanno allontanati dalle posizioni utili per l’accesso alla Poule Gold dei playoff.

«Dopo l’ultima serie positiva, forse abbiamo accusato un involontario calo di concentrazione», analizza l’ala esperina Daniele Locci, «non possiamo permetterci certi errori. Ogni partita è fondamentale a questo punto».

L’ultimo scivolone accusato a Monte Mixi è stato oggetto di attenta analisi: «Contro Valdiceppo non siamo riusciti a rispettare il nostro piano partita», osserva, «una volta andati in difficoltà, non abbiamo reagito come avremmo dovuto. Va detto anche che gli avversari sono stati bravi ad arrivare prima di noi su ogni pallone, e di certo ha avuto un peso anche l'assenza di Picciau, giocatore davvero importante per la nostra squadra».

La trasferta di Viterbo sarà complessa anche in virtù della forza dell’avversario: la Stella Azzurra è infatti la quinta forza del girone con 16 punti (il ruolino di marcia parla di 8 vittorie e 6 sconfitte), e, proprio come l’Esperia, è determinata a chiudere una serie negativa di tre turni. Nell’ultima giornata, inoltre, i viterbesi hanno potuto usufruire del rinvio del match a causa dell’indisponibilità del tecnico Fanciullo, impegnato alla guida di una rappresentativa regionale Under 15. «Sarà una partita completamente diversa rispetto alla scorsa», conclude Locci, «Viterbo può contare su giocatori fisici ed esperti (compreso l’ex Azzurro Alessandro Cittadini, ndr), per vincere dovremo tornare ad essere una delle migliori difese del girone, lottare e arrivare primi su ogni pallone vagante».

