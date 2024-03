Dopo essersi assicurata i primi due punti nei "play-in" di Serie B Interregionale superando Pescara a Monte Mixi, l'Esperia vola in Abruzzo, dove sabato (ore 20) sarà ospite di Teramo nel terzo turno della fase a orologio.

Confortati dalla solida prestazione che ha garantito il successo sabato scorso, i granata cercano continuità per abbandonare il fondo della graduatoria e agganciare proprio i teramani a quota 6 punti.

Alessandro Sulis, assistant coach esperino, mette in guardia i suoi: «Troveremo un ambiente caldo, sia in tribuna che in campo», avverte, «loro vengono da una sconfitta a Viterbo e sicuramente avranno motivazioni importanti per vincere in casa».

Le chiavi della gara sono presto dette: «In difesa dovremo riuscire ad essere efficaci sui pick and roll che loro giocano costantemente, sia nella prima parte dell’azione che nei finali», spiega, «in attacco, invece, sarà importante la nostra capacità di condividere la palla e renderci così tutti pericolosi all’interno del nostro sistema di gioco».

L'Esperia si troverà di fronte un avversario in evoluzione. La nuova "Teramo a Spicchi", che ha ereditato la tradizione sportiva della compagine capace di militare in Serie A per ben 9 stagioni, tra il 2003 e il 2012, ha recentemente ceduto due giocatori importanti nelle sue rotazioni, «ma non ha comunque rivoluzionato il proprio modo di giocare basato sulla ricerca di transizioni immediate e costante uso di blocchi sulla palla dai quali trovano tanti vantaggi», specifica Sulis, «sono anche molto pericolosi a rimbalzo offensivo».

Il girone "adriatico" sta permettendo ai cagliaritani di scoprire avversarie diverse rispetto a quelle laziali, affrontate nelle ultime 2 annate: «Due gare non sono abbastanza per farsi un'idea precisa», premette il tecnico, «ma forse in questa fase stiamo incontrando formazioni con maggior esperienza e coesione. In entrambi i gironi ci sono comunque buoni giocatori con delle vere e proprie eccellenze. Guardando ai playout, fa impressione vedere Roseto che ha un roster molto importante per la categoria, o la stessa Pescara, composta da ragazzi prevalentemente under 19, ma con un talento tecnico e fisico notevole».

© Riproduzione riservata