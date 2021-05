Il girone d’andata della C Silver a cinque squadre si è chiuso con la vittoria dell’Esperia nel testa-coda con la “sorella” Olimpia, battuta 64-90.

“I primi due quarti della partita sono stati caratterizzati dall’equilibrio, abbiamo concretizzato con costanza quanto prodotto in attacco, poi un calo nel terzo quarto, forse inevitabile, e obiettivamente non abbiamo più avuto la stessa lucidità”, ha commentato il coach dell’Olimpia, Alessandro Sulis.

IL SECONDO POSTO - La Teti Aqe Sestu si è aggiudicata per 83-92 lo scontro diretto col Sennori, trascinato da un implacabile Merella (36 punti) ed è rimasta sola al secondo posto in classifica. Tuttavia, coach Marco Sassaro non è ancora soddisfatto del gioco e dell’approccio dei suoi.

“Non siamo contenti della modalità con cui siamo arrivati a questo risultato. Forse l’unica parte da salvare è l’aver saputo reagire a una difficoltà, ma siamo davvero molto distanti da quella che è l’identità di una squadra e soprattutto dalla ricerca dell’identità di questa nuova squadra che siamo quest’anno, anche se stiamo mettendocela tutta per cercare di arrivarci quanto prima”, ha sottolineato il tecnico del Sestu. “Rimane di buono il risultato ma la preoccupazione è di riuscire a essere propositivi e vincenti allo stesso tempo”

TORRES E SELARGIUS - Nello scontro tra Sef Torres e San Salvatore Selargius, giocato a Ploaghe, ad avere la meglio sono stati i turritani, che si sono imposti 74-48.

“Abbiamo condotto la partita fin dall’inizio,senza quei cedimenti che di solito sono il nostro problema. Abbiamo invece mantenuto una difesa aggressiva con raddoppi e avuto discrete percentuali. Siamo stati bravi”, ha sottolineato soddisfatto il dirigente sassarese, Massimo Spanu.

CLASSIFICA: Esperia 10, Teti Aqe Sestu 8, Sennori 6, Sef Torres 4, San Salvatore Selargius 2, Olimpia 0.

Vanna Chessa

