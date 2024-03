Scontro diretto con vista sui playoff per la Techfind Selargius, che nel 23° turno della Serie A2 Femminile riceve al PalaVienna la Logiman Broni quarta in classifica (sabato, ore 16).

Le ultime due battute d’arresto contro Torino e La Spezia hanno fatto scendere le quotazioni delle giallonere, ora seste con 26 punti. Due in meno rispetto alle lombarde, vittoriose per 69-62 nel match d’andata, disputato lo scorso 10 dicembre.

Ancora prive di Granzotto e Berrad (i prossimi esami ortopedici daranno un quadro più chiaro dei tempi di recupero), le selargine non vogliono concedersi ulteriori passi falsi.

Il momento è delicato, ma coach Righi vede il bicchiere mezzo pieno: «I playoff sono alle porte e la posta in palio si fa sempre più alta», evidenzia, «la partita con La Spezia, pur persa, ha dimostrato che possiamo giocarcela con tutti anche in condizioni complicate. Abbiamo condotto per larghi tratti, e nonostante le numerose palle perse e i 30 punti subiti in contropiede, a un minuto e mezzo dal termine eravamo a un solo possesso di distanza. Qualsiasi altra squadra, probabilmente, si sarebbe arresa prima».

Broni arriva nell’Isola per trovare continuità dopo l’ultimo successo su Torino che ha permesso di chiudere una mini serie negativa di due giornate: «Hanno cambiato parecchio rispetto all’andata», fa notare il tecnico giallonero, «sono andati via due riferimenti offensivi come Policari e Molnar, sostituite da una grande realizzatrice come Bocchetti e da un collante fondamentale come Marciniak, in grado di garantire difesa ed energia a rimbalzo. Il loro stile di gioco è rimasto invece simile: cercano di tenere un ritmo alto e di costruire vantaggi nei primi secondi dell’azione facendo ricorso a uno contro uno e tiro da tre punti. Dovremo essere bravi a limitare le loro scorribande facendo attenzione ai close out e alla transizione difensiva. All’andata Broni, con Policari, ci mise in difficoltà in post basso. Stavolta dovremo girare a nostro vantaggio questo fattore».

L’allenatore della Techfind sarà il grande ex della sfida, visti i trascorsi a Broni come assistente anche in Serie A1: «Ho avvertito un pizzico di emozione all’andata, tornando al Palasport di Broni di fronte ai tifosi della curva», ammette, «stavolta semplicemente non vedo l’ora che inizi la gara per sentire il calore e la spinta dei nostri sostenitori».



