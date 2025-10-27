La Dinamo stabilisce un primato negativo: mai era rimasta a secco di vittorie dopo quattro giornate in serie A. Persino nelle ultime due stagioni era riuscita comunque a centrare almeno un successo.

Più che il rimpianto per la sconfitta in volata contro Milano o la scialba prova a Bologna con sconfitta netta (90-71 per la Virtus) pesano le vittorie mancate contro Cremona e soprattutto contro Varese, dove la squadra sassarese ha letteralmente regalato la partita a un'avversaria che in campionato ha la peggiore differenza tra canestri realizzati e canestri subiti.

Adesso il Banco di Bulleri gioca mercoledì in Europe Cup al palaSerradimigni contro i tedeschi del Vechta, ma le partite fondamentali sono le due consecutive in casa contro Udine, altra formazione a zero punti, e Cantù, che ha battuto finora soltanto Reggio Emilia. Inutile girarci intorno: se non arrivano due vittorie, la Dinamo si candida alla retrocessione e dovrà tornare sul mercato.

