Alla fine è andata persino meglio che col Malaga, perché Marco Spissu approda in Eurolega.

Il play sassarese classe 1995 ha firmato con i russi dello Unics Kazan, finalisti di EuroCup l'anno scorso e inseriti per il 2021/22 nella massima competizione europea per club.

Un tweet del Kazan ufficializza l'ingaggio: “Per la prima volta nella storia del club è stato siglato un accordo con un cestista italiano! Il contratto è per la stagione in corso con possibilità di rinnovo per la prossima”.

A Kazan, città a 820 km da Mosca, Spissu trova un altro italiano, Claudio Coldebella: l'ex play della Virtus Bologna è infatti il general manager e sicuramente l'ex azzurro ha potuto avere ottime referenze dalla società che il play sassarese ha contribuito a riportare in serie A.

Nel Kazan allenato dal croato Perasovic gioca il lungo John Brown, ex Brindisi.

La soluzione accontenta tutti e probabilmente stronca sul nascere quella causa legale al Malaga che sembrava inevitabile dopo il voltafaccia degli spagnoli contraddetto dal referto dei medici dell'Italia che hanno sottolineato come Spissu sia “idoneo alla pratica dell'attività agonistica”. Soprattutto rende giustizia a una grande persona, prima che a un ottimo giocatore, perché Marco Spissu ha sempre lottato per migliorarsi e salire di livello, diventando idolo dei giovanissimi per la sua disponibilità e simpatia.

