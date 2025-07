E' l'estate degli addii clamorosi. Prima il general manager Federico Pasquini, ora il preparatore fisico Matteo Boccolini che era approdato a Sassari nel 2011, quando Stefano Sardara aveva rilevato la società sassarese. Il comunicato recita: "La Dinamo Banco di Sardegna comunica l'interruzione del rapporto di collaborazione con il preparatore atletico Matteo Boccolini. La società desidera ringraziarlo per il lavoro svolto nei suoi anni in biancoblu e gli rivolge un sincero in bocca al lupo per il futuro, umano e professionale".

Poche righe che non bastano a spiegare l'importanza professionale e umana di Boccolini. Da preparatore ha curato il fisico dei giocatori, iniziando col rimettere in sesto Travis Diener e allungandogli la carriera. Del resto come dimostrano i risultati anche con atleti di altri sport, vedi la tennista tedesca Laura Siegemund, Boccolini ha costantemente accresciuto le competenze in modo da fornire a ogni atleta d'alto livello un programma specifico di recupero dopo gli infortuni.

Il suo amore per la Sardegna lo ha testimoniato con centinaia e centinaia di foto (la sua passione) scattate soprattutto nei primi anni. Fra i tatuaggi c'è anche la testa di un Gigante di Mont'e Prama. E' stato sicuramente una delle figure più benvolute dal pubblico che lo accoglierà sempre come un amico.

