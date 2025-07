Due vittorie e una sconfitta per la Nazionale Under-20 agli Europei che si disputano in Grecia. Il secondo posto è valso agli azzurri l'abbinamento agli ottavi contro l'Irlanda: gara che si giocherà domani alle 16.30.

Il play sassarese della Dinamo Stefano Trucchetti ha segnato 2 punti nella rotonda vittoria sull'Ucraina per 80-60, ottenuta grazie ad un avvio perentorio da 27-5. Da un punto vi vista realizzativo personale meglio contro la Germania, con 5 punti. In quel match è stato fatale all'Italia Under 20 il crollo dell'ultimo quarto: dal +9 al -4 finale.

L'Islanda è arrivata terza nel suo girone: ha battuto la Slovenia ma perso contro Serbia e Francia.

© Riproduzione riservata