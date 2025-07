Non si ferma agli Europei Under 20 di Grecia la squadra azzurra che stravince contro l'Islanda 101-58 e si guadagna l'accesso ai quarti di finale. Domani l'Italia affronterà Israele nel match che mette in palio la semifinale.

Il sassarese Stefano Trucchetti ha chiuso la gara con 4 punti. Partita equilibrata solo nel primo quarto, perché nel secondo gli azzurrini di Rossi sprintano e con un parziale di 31-11 indirizzano la gara e poi controllano senza patemi nel resto del match.

Il tabellino dell'Italia U20 (con l'asterisco i giocatori del quintetto base): De Martin 14, Trucchetti 4, Assui* 14, Valesin ne, Torresani* 10, Atamah 9, Airhienbuwa ne, Marangon* 4, Iannuzzi 9, Zanetti 10, Ferrari* 14, Osasuyi* 13. All. Rossi

