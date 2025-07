Ecco il play atteso. Non una combo guard o un handler o un play-guardia, ma proprio un regista, almeno a sentire il giudizio del ds Mauro Sartori sullo statunitense Desure Buie: “Desure è un giocatore con una mente cestistica sopra la media, un vero ‘floor general’, capace di guidare la squadra come un capitano in campo. Ha un alto IQ cestistico, sa farsi rispettare e dettare i ritmi, è un eccellente interprete del pick and roll e non ha paura di attaccare il ferro. Si è sempre distinto per la sua intelligenza, la capacità di leggere le situazioni e coinvolgere i compagni nel modo giusto".

Il 28enne nato nel Bronx ha giocato nell'ultima stagione in Lituania col Neptunas Klaipeda dove ha prodotto 14 punti col 38% nelle triple e 6 assist a conferma della predisposizione al passaggio. Alla Dinamo ritrova la guardia Nate Johnson e questo facilita l'intesa in un gruppo che ha cambiato dieci giocatori.

Il neo giocatore biancoblù è alla quinta esperienza europea dopo quelle in Slovacchia, Turchia, germania e appunto Lituania: "La conversazione col coach mi ha trasmesso fiducia e convinzione: è stato facile dire sì. A livello personale, il mio obiettivo è dare ogni sera la migliore versione di me stesso, raggiungere alcuni traguardi individuali e dimostrare a chi segue il campionato chi sono davvero. Per quanto riguarda la squadra, vogliamo puntare in alto e andare il più lontano possibile anche in campionato. Poter giocare in Italia, in una realtà come Sassari, rappresenta per me l’opportunità perfetta per lasciare il segno".

