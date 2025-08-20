L’avventura dell’Italbasket Under 16 di Aurora Murgia si interrompe ai quarti di finale dell’Europeo di Pitesti, in Romania. Le Azzurrine hanno ceduto 51-47 alla Lettonia, sfumando così l’ingresso tra le prime quattro, ma restano in corsa per il quinto posto: un traguardo che varrebbe la qualificazione al Mondiale Under 17 del 2026 in programma in Repubblica Ceca.

La giovane guardia della Mercede Alghero ha trovato spazio per 4 minuti, senza riuscire a iscriversi a referto.

Gara a due facce per l’Italia: buon avvio con il 14-5 iniziale, poi il rientro delle lettoni, aiutate dalle percentuali azzurre troppo basse ai liberi e dall’arco. Nonostante il pareggio a quota 40 a inizio ultimo quarto, l’Italia ha pagato le 24 palle perse e la supremazia a rimbalzo delle avversarie. Miglior marcatrice Giulia Mueller con 13 punti.

© Riproduzione riservata