È ufficiale il calendario della Serie B Interregionale 2025/2026, che vedrà al via due squadre sarde: l’Esperia Cagliari, finalista dell'ultima edizione, e la neopromossa Klass Sennori, al debutto assoluto nel campionato.

Per entrambe il via è fissato per sabato 27 settembre. I rossoblù di coach Federico Manca inizieranno il proprio cammino in trasferta, a Sant’Antonio Abate (Napoli), ospiti della Pallacanestro Antoniana. Esordio tra le mura amiche invece per Sennori, che riceverà la visita di Marigliano sul parquet della Palestra Polivalente di Sorso, campo confermato anche per questa stagione.

Nel secondo turno, in programma domenica 5 ottobre, sarà l’Esperia a osservare il turno di riposo. I ragazzi di Gabriele Piras faranno invece visita a L’Aquila, prima trasferta stagionale. Per vedere l’Esperia al PalaPirastu, nuovo impianto di riferimento per i cagliaritani, bisognerà attendere l’11 ottobre, quando nella terza giornata arriverà la Cestistica Benevento. Sennori sarà invece impegnata in casa contro la Stella Azzurra Viterbo.

Il calendario propone anche diverse sfide dal sapore speciale: su tutte la trasferta dell’Esperia al PalaDelMauro contro la Scandone Avellino, in programma nel weekend del 30 novembre per la decima giornata.

Il derby sardo si disputerà per la prima volta il 13 dicembre, dodicesima giornata, con andata a Sorso. Il ritorno è invece previsto per mercoledì 8 aprile al PalaPirastu.

La regular season si concluderà il 26 aprile: l’Esperia affronterà in casa la Stella Ebk, formazione guidata dal tecnico Matteo Boniciolli (ex Fortitudo Bologna), mentre Sennori ospiterà la Tiber Roma.

A seguire, spazio a playoff e playout.

Ecco il calendario completo del girone (tra parentesi le date di andata e ritorno):

1ª giornata (27 set / 17 gen): Antoniana–Esperia, Sennori–Marigliano

2ª giornata (5 ott / 24 gen): L’Aquila–Sennori, Esperia riposa

3ª giornata (11 ott / 31 gen): Esperia–Benevento, Sennori–Viterbo

4ª giornata (19 ott / 7 feb): Ferentino–Sennori, San Paolo Ostiense–Esperia

5ª giornata (25 ott / 15 feb): Esperia–Tiber Roma, Sennori–Avellino

6ª giornata (2 nov / 21 feb): Angri–Sennori, Marigliano–Esperia

7ª giornata (8 nov / 1 mar): Esperia–L’Aquila, Sennori riposa

8ª giornata (15 nov / 7 mar): Sennori–Caiazzo, Viterbo–Esperia

9ª giornata (23 nov / 15 mar): Carver Roma–Sennori, Esperia–Ferentino

10ª giornata (29-30 nov / 21 mar): Sennori–Stella Ebk, Avellino–Esperia

11ª giornata (6 dic / 28 mar): Antoniana–Sennori, Esperia–Angri

12ª giornata (13 dic / 8-9 apr): Sennori–Esperia

13ª giornata (20 dic / 11-12 apr): Benevento–Sennori, Esperia–Caiazzo

14ª giornata (4 gen / 18 apr): Sennori–San Paolo Ostiense, Carver Roma–Esperia

15ª giornata (10-11 gen / 26 apr): Esperia–Stella Ebk, Tiber Roma–Sennori

