Si ferma in semifinale la corsa della Nazionale Under 18 agli Europei di categoria in Serbia. Dopo la storica vittoria nei quarti contro i padroni di casa, gli Azzurrini si sono arresi alla Spagna, che ha vinto 84-62 staccando il pass per l’ultimo atto.

Partenza sprint per l’Italia (+9 alla prima sirena), ma la squadra di Marco Sodini – con in panchina anche il tecnico turritano Sorci – ha progressivamente perso il ritmo, lasciando strada agli iberici.

Tra i migliori in campo Thomas Acunzo: l’ala-pivot classe 2008 originaria di Selargius ha sfiorato la doppia-doppia con 9 punti e 13 rimbalzi.

Domani alle 18.30 l’Italia scenderà in campo per la finale 3°/4° posto contro la Lettonia. In serata (ore 21) Spagna e Francia si giocheranno il titolo.

