Giornata intensa sul fronte incendi in Sardegna, dove oggi sono stati registrati 13 roghi, quattro dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale, a supporto delle squadre a terra impegnate nelle operazioni di spegnimento.

Il primo incendio è divampato nelle campagne di Cardedu, in località F. Pelau. Le fiamme sono state domate grazie al coordinamento del personale delle Stazioni del Corpo Forestale di Osini e Tortolì, con il supporto del Nucleo GAUF di Lanusei e dell’elicottero proveniente dalla base CFVA di San Cosimo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Lanusei e una squadra di Forestas del cantiere locale.

Un secondo rogo è scoppiato in agro di Sinnai, in località Baccu Sturrui. Le operazioni di spegnimento sono state complesse e hanno visto in azione il Corpo Forestale di Campu Omu ha coordinato l’intervento aereo, con elicotteri delle basi CFVA di Villasalto, Pula e Fenosu (Super Puma), oltre a due Canadair decollati dall’aeroporto di Olbia. A terra sono intervenute due squadre di Forestas di Burcei e i volontari di Quartu Sant’Elena.

A San Nicolò d’Arcidano, in località Terranova, le fiamme sono state invece affrontate dal Corpo Forestale delle stazioni di Marrubiu e Guspini, con l’ausilio di un elicottero partito dalla base CFVA di Sorgono. In campo anche due squadre Forestas di Guspini e Arborea, i Barracelli di Terralba e i Vigili del Fuoco locali. Fuoco anche a Genoni, in località Nuraghe Dom’e Biriu. L’intervento è stato coordinato dal Corpo Forestale di Laconi, supportato dall’elicottero della base CFVA di San Cosimo. Sul terreno sono intervenuti i volontari di Laconi e una squadra Forestas di Nurallao.

