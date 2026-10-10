Soffre più del dovuto, ma alla fine fa il colpaccio al PalaTaliercio di Mestre. Seconda vittoria in trasferta per la Dinamo che dopo un primo tempo equilibrato ha saputo piegare la resistenza dei veneti nella ripresa. Ben cinque giocatori in doppia cifra: Riisma 19 punti, Aromando 17, Monaldi 15, Nze 10 e doppia doppia per Brooks con 13 punti e 11 rimbalzi.

Questa volta l'approccio è discreto, anche se la difesa non è proprio solida. L'equilibrio resta per tutto il quarto: 27-25. Nella seconda frazione col quintetto alto (Riismaa da guardia e Brooks da ala piccola) la Dinamo prende l'inerzia e completa l'allungo con due liberi di Nze: +9 al 15'. Momento di esaltazione del play Calbini che trascina Mestre a un parziale di 14-3, con gara ribaltata. Il rientro di Mondali (3/4 da tre nel primo tempo) e di Brooks consente al Banco di andare al riposo avanti: 48-50.

Al rientro il quintetto con Brooks dà un altro strappo alla gara: +12 con tripla dell'irlandese Flood. Mestre non si arrende e prova a risalire la corrente sospinta dal solito Calbini e da una tripla di Bechi (63-66) al quale replica Riisma che poi promuove il nuovo allungo sino al +13. I veneti non si arrendono, si riavvicinano con Curry: 72-76 al 38'. La chiude Brooks con una tripla.

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