La Sardinia Rent Selargius cerca una reazione dopo il pesante ko incassato al debutto contro Milano Basket Stars. Sabato alle 15, nella seconda giornata della Serie A2 Femminile, le giallonere di Fabrizio Asunis saranno impegnate sul campo della Pallacanestro Torino, avversaria reduce da un esordio più che convincente.

La formazione piemontese, guidata da Francesco Lanzano, ha infatti travolto il Cus Cagliari a Sa Duchessa per 74-30 nella prima giornata, trascinata dai 19 punti di Beatrice Grosso e dai 13 di Takougang. Tra le giocatrici di riferimento anche Jennifer Crowder, playmaker della nazionale tedesca.

Per il San Salvatore sarà importante correggere le difficoltà emerse contro Milano, soprattutto sul piano della fisicità e della lotta a rimbalzo. «Sapevamo che avremmo affrontato una squadra aggressiva, ma ci siamo fatte condizionare dalla sua intensità - ammette la guardia Martina Pandori - abbiamo concesso troppi secondi e terzi possessi e questo ci ha penalizzato anche mentalmente, impedendoci di esprimere il nostro gioco».

La trasferta piemontese presenta insidie simili: «Torino è una squadra molto fisica, con giocatrici esperte e lunghe strutturate. In settimana abbiamo lavorato per aumentare la nostra aggressività e cercare di imporre il nostro ritmo. Sappiamo di essere meno strutturate fisicamente, quindi dovremo lottare su ogni pallone e farci valere soprattutto a rimbalzo e in difesa».

Per Pandori, tornata a Selargius dopo due stagioni tra Salerno e la Spagna, il nuovo campionato rappresenta anche una sfida personale: «Le esperienze fuori mi hanno fatto crescere molto. Sono tornata con un ruolo diverso e tanta voglia di mettermi a disposizione della squadra».

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