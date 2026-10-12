Due vittorie in tre gare, tutt'e due in trasferta ma contro avversarie modeste: Urania Milano e Mestre. Alti e bassi inevitabili per una Dinamo che oltre ad avere azzerato il roster e ricominciato solo con novità ha dovuto sopportare anche gli infortuni condizionanti del play canadese Kajami-Keane e dell'esterno Michele Vitali, oltre che del doppio cambio in cabina di regia dove l'irlandese Floos sostituisce Young che aveva sostituito Kajami-Keane.

I numeri dicono che la squadra sassarese è una delle migliori di A2 a rimbalzo: ne prende 41 a partita, terzo risultato assoluto. Questo grazie al terzetto Nze-Brooks-Riismaa. Scarsa invece la precisione nel tiro da due punti 49% e mediocre quella dalla lunetta, dove i biancoblù tirano col 69% che li colloca al tredicesimo posto.

Il calendario resta ancora amichevole: prossime avversarie Cento, Rimini, Ruvo di Puglia, Caserta e Cividale. A partire dalla nona giornata iniziano gli scontri diretti per chi ambisce a salire o tornare in serie A: doppio turno casalingo contro Pesaro e Avellino e quindi trasferta a Livorno. Per quelle partite saranno già rientrati Michele Vitali e Riccardo Pisano, mentre per Kajami-Keane si dovrà attendere probabilmente il mese di dicembre.

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