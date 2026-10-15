Una volta tanto è la squadra avversaria ad avere problemi di infortuni: il Cento arriverà al palaSerradimigni per la gara di sabato (ore 20.30) senza l'ala statunitense Davis, che con oltre 23 punti e 8 rimablzi di media produce un terzo dell'intero fatturato emiliano. Combinazione, si è fatto male al pollice destro, proprio come Michele Vitali, che finalmente rientra dopo quasi due mesi di stop.

Luca Vitali, fratello maggiore e coach, ha commentato: "Finalmente ci alleniamo al completo, perché c'è anche Riccardo Pisano. Sono molto contento di questo e se tutto va come deve andare sabato faranno i primi minuti in campo della stagione".

Resta ancora fuori (e ne avrà ancora per un mese, almeno) il lay canadese Kaze Kajami-Keane, ma se non altro è stato rapido l'inserimento dell'irlandese Sean Flood, che come ha ammesso il pari ruolo Diego Monaldi: "Mi ha tolto un po' di pressione dal playmaking e poi si è ambientato rapidamente".

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