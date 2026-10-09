Entrambe vengono da una sconfitta che raddoppia le motivazioni. Domani sera al PalaTaliercio (20.30) il Mestre cerca di far dimenticare il -39 casalingo della settimana scorsa, mentre la Dinamo vuole cancellare la sconfitta interna contro Montecatini.

È appena il terzo turno ma è indicativo per capire se il Banco può recitare un ruolo da protagonista nonostante le perduranti assenze del play Kajami-Keane e dell'esterno Michele Vitali, mentre il play Pisano è vicino al rientro ma ancora non sarà rischiato.

Il coach Luca Vitali presenta l'avversaria: "Squadra giovane che ama correre e tirare in transizione, difenderanno duro con le mani addosso. Oltre agli americani Curry e Varence schierano anche ottimi italiani come Calbini e Valsecchi. Noi dovremo avere un approccio duro e umile, perché chi ci affronta ha sempre voglia di dimostrare qualcosa contro la Dinamo".

© Riproduzione riservata