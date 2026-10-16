La riscossa passa dal PalaPirastu. Dopo la sconfitta con rimpianti sul parquet di Varese, l’Esperia Cagliari torna davanti al proprio pubblico per affrontare l’Invalves Nerviano nel quarto turno di Serie B Interregionale (sabato, palla a due alle 18).

Un appuntamento importante per la formazione di Federico Manca, che ha raccolto fin qui una vittoria e due sconfitte. I rossoblù stanno ancora lavorando per trovare i giusti equilibri dopo i numerosi cambiamenti estivi, ma nel frattempo hanno bisogno di capitalizzare soprattutto gli impegni casalinghi per non perdere contatto con le prime posizioni.

Dall’altra parte ci sarà un Nerviano con lo stesso bilancio dei cagliaritani: un successo di misura contro Bocconi Milano e due sconfitte, maturate contro Saronno e Pavia. Un avversario da non sottovalutare, dunque, per un’Esperia chiamata a ritrovare continuità.

«Una sconfitta come quella di Varese lascia sempre l’amaro in bocca, ma sono sicuro che ci servirà da lezione - spiega il capitano rossoblù Daniele Locci - ci portiamo a casa la consapevolezza degli aspetti sui quali dobbiamo lavorare con maggiore durezza durante la settimana».

Il capitano sottolinea l’importanza dell’impegno: «La partita di sabato per noi ha un valore enorme, prima di tutto dal punto di vista emotivo. Vogliamo e dobbiamo riscattarci subito davanti al nostro pubblico per invertire la rotta. Nerviano è una squadra solida, ben organizzata. Dovremo imporre il nostro ritmo, controllare i rimbalzi e difendere con molta più aggressività».

Sennori a Gallarate. Cerca una pronta reazione anche la Pallacanestro Sennori, reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro Oleggio, che ha interrotto un avvio di stagione caratterizzato da due vittorie consecutive. Domenica alle 17 i Tauri di Fabrizio Longano saranno impegnati sul parquet di Gallarate, formazione già superata dall’Esperia Cagliari due settimane fa al PalaPirastu. Per i romangini l’obiettivo è riprendere il cammino dopo il brusco stop dell’ultimo turno, facendo leva sul rendimento mostrato finora lontano da casa: nelle prime due trasferte stagionali sono infatti arrivati altrettanti successi contro Borgomanero e Crocetta Torino.

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