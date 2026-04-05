Un fine settimana all’insegna della grande pallacanestro giovanile. Nuoro ha accolto, nella palestra Coni di via Lazio: ha regalato uno spettacolo emozionante. Alla fine, dopo due giornate intense, nella tarda mattinata di oggi ad aggiudicarsi il “Trofeo Regione Sardegna – Nu4Basket” è stata la rappresentativa regionale del Veneto. I giovani cestisti del Nord Italia hanno battuto i coetanei del Lazio per 89 a 72 e hanno messo le mani su quell’evento dedicato alla memoria di Marco Fadda e Roberto Ravarotto.

L’appuntamento

Il torneo, riservato alla categoria under 15, ha di fatto trasformato il capoluogo barbaricino nella “capitale” del basket giovanile. Tutto possibile grazie all’organizzazione del Comitato Fip Sardegna, in sinergia con la Pallacanestro Nuoro. Come detto, l’atto conclusivo ha visto primeggiare i ragazzi del Veneto. La sfida è stata disputata su ritmi molto alti ed è stata decisa solo nel finale, sebbene il punteggio possa far pensare a un divario maggiore tra le due rappresentative. La medaglia di bronzo, invece, è andata alla squadra dell’Emilia Romagna, che si è imposta sulla Toscana per 111 a 88. I padroni di casa, i cestisti isolani, hanno invece chiuso la manifestazione con un convincente sesto posto. Guidati in panchina da coach Nicola Pintonello, i ragazzi sardi hanno lottato con orgoglio contro la Lombardia, nella finale per il quinto posto. Alla fine ha prevalso la maggiore fisicità degli ospiti, vittoriosi per 86 a 62. Infine, nella sfida per il settimo posto la selezione di Umbria e Marche ha avuto la meglio sulla Campania, con il punteggio di 60 a 50.

Mvp

Gare combattute e di livello, ma non solo. Il torneo nuorese ha rappresentato anche una grande vetrina per i cestiti di domani. Su tutti, menzione speciale per Augusto Grandi, della rappresentativa Umbria-Marche. È stato eletto all’unanimità dai tecnici presenti come il miglior giocatore della manifestazione. Un riconoscimento meritato, per un talento capace di distinguersi per leadership e qualità tecniche durante tutto l’arco della competizione.

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