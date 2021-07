La nazionale italiana raggiunge i quarti dei Giochi Olimpici dopo 17 anni. Gli azzurri di Meo Sacchetti battono la Nigeria 80-71 e superano il turno come seconda del girone.

Il play sassarese Marco Spissu resta in panchina anche se qualche minuto in campo non avrebbe guastato nella seconda o terza frazione, quando la squadra faticava a costruire. Poco male, c'è ancora una partita (almeno) per gustarsi questa Olimpiade di Tokyo dove la nazionale sta andando forte perché gioca da squadra e gruppo veri.

Cronaca - Il primo quarto dell'Italbasket è perfetto tatticamente: difesa attenta, palla che gira bene in attacco: Fontecchio e Tonut promuovono un allungo clamoroso: 17-5 al 5'. Gli azzurri toccano persino il +15 con due liberi di Mannion mentre la Nigeria pasticcia in attacco (6 perse) e mostra grandi limiti negli aiuti in difesa, sempre tardivi o assenti.

Nella seconda frazione però la palla gira meno, Mannion prima e Pajola dopo non riescono a riprendere il controllo del ritmo, gli azzurri sbagliano un paio di tiri aperti con Vitali e la Nigeria riprende velocità e coraggio. Il break di 13-2 con Metu cecchino (4/5 da tre) ribalta il punteggio: -1.

L'Italbasket è in difficoltà, la salvano Tonut e un canestro più libero di Tessitori, ma ormai la gara è in equilibrio: 40-39 all'intervallo.

Nella terza frazione Melli e Polonara cercano di riprendere l'inerzia (+6) ma la Nigeria tira decisamente meglio dall'arco e con Metu e Nwora chiude 56-63, con evidenti problemi degli azzurri nell'orchestrare la manovra.

Nell'ultima frazione l'Italbasket cerca il gioco vicino a canestro con Fontecchio e soprattutto Melli, mentre l'ex Dinamo Polonara è dappertutto a rimbalzo, fosse anche solo per dare fastidio, e segna la tripla del +6: 70-64 al 37'. La Nigeria ha più energie che idee, la nazionale italiana gestisce quasi tutte le azioni con intelligenza e mette in cassaforte la qualificazione.

Tabellino Italia: Fontecchio 12, Gallinari 3, Mannion 14, Melli 15, Moraschini, Pajola 4, Polonara 13, Ricci 6, Spissu ne, Tssitori 3, Tonut 10, Vitali. All. Sacchetti.

