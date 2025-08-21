Il sassarese Spissu scende in campo con Polonara: la maglia "33" in onore dell’amico che sta affrontando la leucemiaUn legame di vicinanza e affetto nato alla Dinamo e rimasto ben saldo negli anni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L'amicizia è nata a Sassari, ai tempi della Dinamo, ed è rimasta ben salda anche dopo, tanto che i due vengono chiamati dai tifosi Gaspare e Orazio. E Marco Spissu alla vigilia del torneo amichevole di Atene di stasera tra Italia e Lettonia (ore 19) ha deciso di mettere da parte l'abituale numero 0 per indossare la maglia numero 33 di Achille Polonara.
Un gesto significativo per l'ala che ha scoperto di avere la leucemia e si è sottoposto alle cure che gli impediscono di essere con la squadra azzurra agli Europei. Di affetto Polonara ne ha ricevuto tantissimo, a cominciare dal ct Pozzecco, suo coach a Sassari, per finire ai giocatori non solo italiani e ai tifosi.
L'iniziativa del play sassarese Marco Spissu va però oltre: è come dire che Polonara scende in campo con la nazionale.