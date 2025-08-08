Definito il calendario delle amichevoli precampionato per la Dinamo Banco di Sardegna. La squadra biancoblù si radunerà a Sassari il 18 agosto e la sera del giorno dopo andrà a Nuoro che per il terzo anno di fila ospiterà la prima parte della preparazione.

Il ritiro nuorese si chiuderà il 28 agosto. Sarà il City of Cagliari ad aprire il ciclo delle amichevoli. Il 6 settembre semifinale contro i tedeschi del Bayern Monaco. Le altre due formazioni sono l'Olimpia Milano e gli spagnoli del Gran Canaria.

A Nuoro il 12 e 14 settembre doppia sfida ai Niners Chemnitz, squadra della Bundesliga. Il Banco di Sardegna volerà poi a Trento per il torneo “Memorial Brusinelli” (19 e 20 settembre), al quale partecipano i padroni di casa, Trapani e la neopromossa Udine. La settima e ultima amichevole è il 27 settembre a Seveso contro Cantù, rientrata nella massima serie dopo quattro anni.

