Primo stop nel percorso di avvicinamento all’Europeo per l’Italia di Gianmarco Pozzecco e Marco Spissu, che ad Atene ha ceduto 83-68 alla Lettonia nel Torneo dell’Acropoli. Una serata complessa per gli Azzurri, subito costretti a rincorrere e penalizzati da percentuali molto basse dall’arco: appena 2/17, contro il 15/31 messo a segno dai lettoni guidati da Kristaps Porzingis.

Le note liete arrivano soprattutto da Matteo Spagnolo, miglior realizzatore con 17 punti e 3 rimbalzi, e da Momo Diouf che ne ha firmati 14 con grande presenza sotto canestro. Da segnalare anche la prova di Saliou Niang, che in poco meno di un quarto d’ora ha collezionato 6 punti e ben 10 rimbalzi, 4 dei quali offensivi. Più complicata invece la serata di Simone Fontecchio, fermato a 9 punti con un 3/15 al tiro.

Ad Oaka c’è stato comunque spazio per un momento simbolico: Marco Spissu, autore di 8 punti, ha superato il traguardo dei 500 personali in azzurro. Per l’occasione il play sassarese ha scelto di indossare la maglia numero 33, appartenuta all’amico Achille Polonara, fermato dalla malattia e assente a questo Europeo.

L’Italia tornerà in campo domani alle 19 contro i padroni di casa della Grecia, ultimo collaudo prima del debutto continentale, previsto il 28 agosto proprio contro la selezione ellenica.

Lettonia-Italia 83-68

Lettonia: Mejeris 8, Porzingis 12, Dav. Bertans 12, Dai. Bertans 5, Smits 13, Cavars, Lomazs 6, Steinbergs 3, Skuja 2, Kilps 2, Silins ne, Kurucs 13, Zoriks 7. All. Banchi

Italia: Gallinari ne, Melli 2, Fontecchio 9, Thompson 4, Ricci 4, Spagnolo 17, Procida, Niang 6, Spissu 8, Diouf 14, Rossato ne, Akele 8, Pajola 4. All. Pozzecco

Parziali: 25-16; 42-33; 66-49

