Basket femminile: Dinamo Women in ritiro dal 22 agostoPrime amichevoli a Cagliari col torneo "Sa Duchessa"
La sesta stagione nella A1 femminile inizierà per Dinamo Women il 22 agosto a Sassari. La squadra affidata al coach Paolo Ctirini avrà come base per la preparazione PalaSerradimigni.
Le prime amichevoli ufficiali Carangelo e compagne le sosterranno a Cagliari nel weekend del 6-7 settembre, in occasione del tradizionale torneo “Sa Duchessa”. Al quadrangolare partecipano Geas, Schio e Partizan. Un appuntamento ormai fisso nella fase di preparazione, utile per testare il lavoro svolto e iniziare a dare forma all’identità di squadra.
Il secondo test è fissato il 13 settembre a Elmas, contro la Nuova Icom San Salvatore Selargius, storica realtà isolana che milita nel campionato di Serie A2.
La stagione si aprirà il 18 settembre in Grecia con la gara contro il Panathlitikos Sykeon, per il Qualification Round di EuroCup Women. Il ritorno si giocherà mercoledì 24 settembre al PalaSerradimigni. Il campionato inizierà nel weekend 4-5 ottobre, con l’Opening Day in programma a Brescia: il primo avversario della Dinamo sarà San Martino di Lupari.