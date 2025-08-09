Terzo successo in fila per l’Italia di Marco Spissu nella marcia di avvicinamento all’Europeo, che scatterà il 28 agosto a Cipro contro la Grecia. Al PalaTrieste gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco hanno battuto 91-75 la Lettonia di Luca Banchi.

Simone Fontecchio è stato il miglior marcatore con 21 punti, seguito da Giampaolo Ricci (16), Niccolò Melli (13) e Matteo Spagnolo (12). Bene anche Spissu, autore di 11 punti e di una fiammata decisiva a fine terzo quarto per respingere il tentativo di rimonta lettone.

L’ultimo quarto ha visto l’Italia allungare con un parziale di 25-12, chiudendo i conti. Assente Darius Thompson, ancora alla ricerca della miglior condizione: l’esordio dello statunitense naturalizzato è previsto giovedì al PalaDozza di Bologna contro l’Argentina (ore 20), ultima amichevole sul suolo italiano prima del Torneo dell'Acropoli di Atene e dell'atteso debutto europeo.

