L’ultima tappa del cammino verso l’Europeo riserva un'altra sconfitta per l'Italbasket di Marco Spissu. Dopo lo stop con la Lettonia, la squadra di Gianmarco Pozzecco è stata battuta anche dalla Grecia (76-74) ad Atene, chiudendo così il Torneo dell’Acropoli senza successi. Ora l’attenzione si sposta su Cipro, dove il 28 agosto l’Italia debutterà proprio contro gli ellenici.

La partenza era stata incoraggiante: difesa intensa, buona circolazione di palla e vantaggio di dieci lunghezze all’intervallo (40-30). Nella ripresa però gli equilibri sono cambiati: terzo quarto in sofferenza (27-12 per i padroni di casa) e troppe palle perse - 18 alla sirena - hanno complicato il finale, deciso da qualche errore dall’arco e dalla maggiore continuità dei greci.

Tra i singoli si è confermato Simone Fontecchio, miglior marcatore azzurro con 18 punti pur con percentuali non brillanti (6/17). Buona anche la prova di Saliou Niang (14 punti e 6 rimbalzi), mentre Alessandro Pajola ha contribuito con 9 punti e 7 assist e Nicolò Melli ha chiuso a quota 9, con 7 rimbalzi e 5 assist, mentre il play sassarese Marco Spissu si è fermato a 8 personali. In casa Grecia è salito in cattedra Tyler Dorsey (14 punti), supportato da Papanikolaou e Toliopoulos.

Grecia-Italia 76-74

Grecia: Dorsey 14, Larentzakis 2, Toliopoulos 10, Kalaitzakis 10, Papanikoloaou 11, Katsivelis 6, Samontourov 3, Chougkaz ne, Zougris 4, K. Antetokounmpo 9, T. Antetokounmpo 7, Netzipoglou, Bazinas ne. Allenatore Spanoulis

Italia: Melli 9, Fontecchio 18, Thompson 4, Ricci, Spagnolo 4, Procida 1, Niang 14, Spissu 8, Diouf, Rossato ne, Akele 7, Pajola 9. Allenatore Pozzecco

Parziali: 16-20; 30-40; 52-57

© Riproduzione riservata