Italbasket: nuova sconfitta contro la Grecia nell'ultimo test prima dell'EuropeoLa squadra di Gianmarco Pozzecco è stata battuta per 76-74 ad Atene
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’ultima tappa del cammino verso l’Europeo riserva un'altra sconfitta per l'Italbasket di Marco Spissu. Dopo lo stop con la Lettonia, la squadra di Gianmarco Pozzecco è stata battuta anche dalla Grecia (76-74) ad Atene, chiudendo così il Torneo dell’Acropoli senza successi. Ora l’attenzione si sposta su Cipro, dove il 28 agosto l’Italia debutterà proprio contro gli ellenici.
La partenza era stata incoraggiante: difesa intensa, buona circolazione di palla e vantaggio di dieci lunghezze all’intervallo (40-30). Nella ripresa però gli equilibri sono cambiati: terzo quarto in sofferenza (27-12 per i padroni di casa) e troppe palle perse - 18 alla sirena - hanno complicato il finale, deciso da qualche errore dall’arco e dalla maggiore continuità dei greci.
Tra i singoli si è confermato Simone Fontecchio, miglior marcatore azzurro con 18 punti pur con percentuali non brillanti (6/17). Buona anche la prova di Saliou Niang (14 punti e 6 rimbalzi), mentre Alessandro Pajola ha contribuito con 9 punti e 7 assist e Nicolò Melli ha chiuso a quota 9, con 7 rimbalzi e 5 assist, mentre il play sassarese Marco Spissu si è fermato a 8 personali. In casa Grecia è salito in cattedra Tyler Dorsey (14 punti), supportato da Papanikolaou e Toliopoulos.
Grecia-Italia 76-74
Grecia: Dorsey 14, Larentzakis 2, Toliopoulos 10, Kalaitzakis 10, Papanikoloaou 11, Katsivelis 6, Samontourov 3, Chougkaz ne, Zougris 4, K. Antetokounmpo 9, T. Antetokounmpo 7, Netzipoglou, Bazinas ne. Allenatore Spanoulis
Italia: Melli 9, Fontecchio 18, Thompson 4, Ricci, Spagnolo 4, Procida 1, Niang 14, Spissu 8, Diouf, Rossato ne, Akele 7, Pajola 9. Allenatore Pozzecco
Parziali: 16-20; 30-40; 52-57