Gli azzurri ritrovano la difesa e il tiro da tre nella partita decisiva per il passaggio del turno. A Manila è vittoria per 90-83 sulle Filippine. La squadra di Pozzecco approda alla seconda fase nel girone dove già sono arrivate Serbia e Repubblica Dominicana.

Solo nel primo quarto l'Italia ha avuto difficoltà perché nonostante la buona partenza (+5) ha subito la velocità e il tiro da tre dei filippini, finendo anche a -3.

Tonut (ottimo anche in difesa sul temuto Clarkson) e Spissu trascinano in attacco, ma è soprattutto la difesa che funziona e dà sicurezza. Anche Fontecchio sale di tono e al riposo è +9, 39-48.

Nella terza frazione gestisce bene la nazionale i tentativi di rientro delle Filippine e viene mantenuto il distacco in doppia cifra, anzi, con le triple di Pajola e Spissu è anche +18 al 32'. I padroni di casa però non mollano e qualche azzurro sembra un po' stanco anche per l'impiego prolungato (vedi Spissu): 81-88 a 100 secondi dalla fine.

Migliori realizzatori Fontecchio con 18 punti, Ricci con 14 punti e Tonut e Spissu con 13, col sassarese che ha dato anche 9 assist.

