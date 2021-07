Ancora una levataccia, ma giustificata: domani alle 6.40 di mattino si affrontano Italia e Nigeria per l'ultima gara della fase a gironi dei Giochi olimpici di Tokyo.

Solo in caso di vittoria gli azzurri allenati da Meo Sacchetti sono certi di superare il turno (come seconda) e passare ai quarti di finale, che si disputeranno con partite a eliminazione diretta. Invece, in caso di sconfitta, l'Italbasket può passare come seconda o migliore terza, se limita il divario e se la Germania perde contro l'Australia con scarto consistente.

Difficile capire se entrerà ancora in quintetto il play sassarese Marco Spissu, che ha appena firmato un biennale con il Malaga. Il Ct Sacchetti lo ha schierato contro l'Australia nello starting five ma dopo quattro minuti lo ha tolto e non lo ha più rimesso sul parquet.

La Nigeria è la nazionale con più atletismo del girone. Schiera ben otto giocatori che prendono parte alla Nba. La punta di diamante è l'ala Nwora (Sacramento Kings) che contro la Germania ha firmato 33 punti con 7/12 da tre e preso anche 7 rimbalzi. Tra i migliori, pure le guardia Oni (Utah Jazz) con 8,5 punti e 5/7 da tre in due gare e Vincent (Miami Heat) con 7,5 punti, più il lungo Achiuwa (Miami Heat) che sfiora la doppia cifra. Tutti, ma proprio tutti, sono molto pericolosi a rimbalzo.

