Aveva appena 33 anni, l'americano dalle giocate spettacolari che aveva contribuito a far vincere il primo trofeo alla Dinamo Sassari, la Coppa Italia del 2014: Drew Gordon è morto ieri in un incidente stradale a Portland in Oregon, come annunciato dal suo agente.

Alapivot dagli spettacolari mezzi atletici, Drew Gordon era approdato a Sassari negli ultimi mesi del campioanto 2021/13 e poi era stato richiamato nella stagione successiva, dove oltre alla Coppa Italia aveva raggiunto gli ottavi di EuroCup e le semifinali scudetto.

Drew Gordon, fratello maggiore di Aaron, stella di Orlando e Denver, lascia la moglie Angela e due figli.

