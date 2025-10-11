Le ragazze della Dinamo vincono anche a Tortona: finisce 73-69Grande prova di Poindexter: 7/10 nelle triple
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Dinamo Women continua a stupire: espugna Tortona 73-69. Quinta vittoria cin cinque gare, compresa l'EuroCup, per la squadra allenata da Paolo Citrini.
Davvero pesante il colpaccio sul parquet piemontese contro una delle formazioni che punta alle semifinali scudetto del basket femminile. Dopo un primo quarto equilibrato, Sassari ha sprintato nella seconda frazione con un break di 19-2 che l'ha portata ad andare a riposo sul +17. Vantaggio mantenuto sino al 36' nonostante qualche tentativo di rientro del Tortona.
Negli ultimi 4 minuti la ex Toffolo ha guidato il break di 13-0 che ha reso sofferto il finale, ma Carangelo (anche 9 assist) ha messo dalla lunetta i liberi della sicurezza.
Tabellino Dinamo Women: Carangelo 12, Boros 3, Treffers 14, Richards 12, Poindexter 23, Egwoh, Sammartino 3, Spinelli 1, Trozzola 2, Turel 3. All. Citrini.