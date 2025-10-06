Olimpia Cagliari, Sant'Orsola Sassari e Sirius Nuoro: sono queste le tre formazioni ancora imbattute dopo le prime tre giornate del campionato regionale di Serie C Unica di basket maschile.

I vicecampioni regionali dell’Olimpia hanno avuto la meglio nel posticipo domenicale contro Calasetta, al termine di un match condotto quasi per intero dopo un avvio equilibrato (20-20 al 10’). Decisivo, per la squadra di coach Roberto Zucca, il contributo del tandem Jacopo Corsi-Ludovico Sanna, autore di 42 punti complessivi. Ai tabarchini non sono bastati i 22 messi a segno da Werlich.

Ha dovuto sudare invece il Sant’Orsola, vittorioso sulla neopromossa Carbonia solo dopo un tempo supplementare. I minerari avevano chiuso avanti di quattro lunghezze all’intervallo lungo, ma gli arancioneri di coach Ruiu sono riusciti a ribaltare la situazione nel terzo quarto. Per evitare il primo ko sono poi serviti i guizzi di Casu e Sanna, decisivi nel finale.

Sorride anche la Sirius Nuoro, che piazza l’allungo nella ripresa e conquista il successo esterno al PalaSimula di Sassari, casa dell’Aurea, trascinata da un Canu in grande spolvero (25 punti personali).

Arrivano infine i primi successi stagionali per Ozieri, vittoriosa 77-73 in casa della Torres, e per l’Antonianum, che si aggiudica la stracittadina di Quartu battendo la Ferrini Pisano Arredamenti 85-66 grazie alle ottime prove di Malpede e Jordan.

Torres-Ozieri 73-77

Sef Torres: Garau, Pitirra, Scarpa, Perino, Casula ne, Calzaghe, Dell'Erba 4, Pricchiazzi, D'Elia 21, Casu 34, Barabino 3, Pompianu 11. Allenatore Mura

Demones Ozieri: Cordedda 6, Poloni 17, Aisoni, Vasselli 10, Carletti 3, Polo 6, Saba 2, Serra 21, S. Monaco 8, Casu ne, G. Monaco 4, Fara. Allenatore Cadoni

Parziali: 16-21; 28-37; 49-55

Sant'Orsola-Carbonia 82-79 d1ts

Tavoni Sassari: Vargiu 2, Gueye 6, Murru ne, Angius ne, Sanna 29, Aroni, Camboni ne, Raffo 9, Peruzzi 15, Casu 21, Essouabni ne, Barabino. Allenatore Ruiu

Scuola Basket Carbonia: Boi 7, Angius, 7, Barreiro 13, Manca 8, Deliperi 4, C. Cancedda 3, Cau 10, Aste, Sciascia 3, Putignano 24, F. Cancedda, Porricino. Allenatore Matteu

Parziali: 19-19; 31-35; 57-51; 71-71

Ferrini-Antonianum 66-85

Pisano Arredamenti Quartu: Murgia 5, Pedrazzini 9, Murru 2, Saba 4, Piras 5, Pisu 4, Diana 6, Fancello 5, Mat. Sassaro 6, Madau 11, Astara, Marras 9. Allenatore Mar. Sassaro

Antonianum Quartu: Corda ne, Cogoni ne, Tiragallo 2, Ruggeri 1, R. Mattana 16, Fenu ne, Malpede 20, Neri 4, Medda 8, Jordan 23, Napoli ne, A. Mattana 11. Allenatore Atella

Parziali: 20-18; 35-34; 52-56

Aurea-Nuoro 62-75

Aurea Sassari: G. Langiu 15, Desole 4, Sini ne, Sanciu 5, L. Langiu 6, Matta 9, Fumanti 14, Sanna, Tanda ne, Usai 9. Allenatore Basoli

Sirius Nuoro: Assui 7, Loddo, Ballore, Canu 25, D. Radakovic 4, Zidda ne, Spina 2, E. Puddu, V. Radakovic 11, Martis 5, Doglio 12, Galantino 9. Allenatore D. Puddu

Parziali: 13-18; 38-40; 49-58

Olimpia-Calasetta 83-77

Olimpia Cagliari: Cossu 7, Di Ciaula 5, Chessa 5, Serra 22, Corsi 11, Orrù 2, Sanna 20, Porcu ne, Pala ne, Dacome ne, Terrosu 11, Pedemonte. Allenatore Zucca

Camping La Salina Calasetta: Amadori 4, Penoni ne, Romeo 12, Vivi 8, Mpeck 4, Targonskis 10, Zucca 4, Werlich 22, Fonta na ne, Fucka 3. Allenatore Frisolone

Parziali: 20-20; 45-34; 65-57

Classifica: Olimpia Cagliari, Sant'Orsola Sassari e Nuoro 4, Carbonia, Aurea, Ozieri e Antonianum 2, Calasetta, Ferrini, Torres e Dinamo Academy 0.

