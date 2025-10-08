L'ancora imbattuta Dinamo Women è pronta all’esordio nella Regular Season dell'Eurocup femminile, programmato per domani alle 20.30. Di scena al PalaSerradimigni il Dubrovnik, che in italiano viene chiamato la Ragusa di Dalmazia contro le croate.

Oltre alle croate nel Gruppo H sono state inserite Lattes Montpellier (Francia) e JP TANY Brno (Repubblica Ceca).



Carangelo e compagne hanno finora 3/3, doppia vittoria contro le greche del Panathlitikos nella qualificazione della Coppa Europa e successo sul San Martino di Lupari (76-64) a Brescia nell'Opening Day della A1 femminile.



La ZKK Ragusa/Dubrovnik, fondata nel 1994, è una delle società più blasonate del panorama del basket croato e disputa attualmente la Premijer Liga (Serie A1 croata), dove ha vinto 4 titoli di fila. In un roster imbottito di giocatrici croate con qualcuna proveniente da altri paesi della ex Jugoslavia, l’unica "straniera" vera è il pivot francese Boyomo, giocatrice alta ben 201cm.

