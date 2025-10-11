Dopo la sconfitta alla prima giornata sul parquet di Umbertide (44-71), il Cus Cagliari esordisce in casa sabato alle 16 al PalaCus “Sa Duchessa” contro una delle favorite del girone B, la Nuova Pallacanestro Treviso.

Le trevigiane arrivano da una stagione di alto livello, chiusa con la finale playoff persa 2-1 contro Broni, e hanno esordito con una vittoria convincente contro Vicenza. Il roster è stato profondamente rinnovato, con l’arrivo di giocatrici esperte come l’ala polacca Falenczyk e la svizzera Jacquot, affiancate da giovani di talento come Streri, Prete e Baron. La guida tecnica è affidata a Mario Conte, lo scorso anno alla Dinamo Sassari da assistente di Antonello Restivo.

Per le universitarie sarà un battesimo casalingo impegnativo, ma con l’obiettivo di migliorare subito le proprie statistiche, in particolare nei tiri da tre e dalla lunetta. Il tecnico Federico XaXa alla vigilia è chiaro: «Dopo la partita di Umbertide, la squadra sta acquisendo sempre più consapevolezza su ciò che deve fare in campo». E aggiunge sul match di sabato: «La partita con Treviso è una partita che vogliamo vincere senza se e senza ma».

