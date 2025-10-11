Operazione riscatto per entrambe: domani al PalaRadi (ore 17.30) Cremona e Sassari vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta nella giornata inaugurale. Preventivabile lo stop dei lombardi sul campo della quotata Venezia, inopportuno quello della Dinamo contro Varese, terza sconfitta di fila nel debutto casalingo che sta diventando un tabù.

Entrambe le squadre hanno mantenuto l'allenatore (Cremona ha Brotto, ex play del Banco in A2) ma hanno rivoluzionato il roster, tenendo solo uno straniero: la guardia Willis per i padroni di casa.

A Cremona è andato a giocare Giovanni Veronesi, guardia-ala che nella stagione passata ha avuto un piccolo exploit da titolare, senza poi trovare grande continuità. Attenzione però: contro Venezia ha fatto 0/7 da tre, quindi quella di domani potrebbe essere la partita buona.

Squadra molto fisica, Cremona ha inserito pure il cagliaritano Sasha Grant, ala piccola di oltre due metri, potente e atletico.

