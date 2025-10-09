E sono quattro su quattro.

A punteggio pieno la Dinamo Women che vince anche la prima gara della fase a gironi di EuroCup femminile: 80-53 sul Ragusa (Dubrovnik in croato).

Una buona partenza e una partita dove il coach Citrini ha ruotato tutte e dodici le giocatrici, risparmiando così le energie per il campionato.

Partenza a razzo (16-3 al 4’) con dominio a rimbalzo (20-5 nel primo quarto). Poi in ogni frazione Sassari ha pian piano dilatato il distacco, chiudendo in anticipo il match già dopo 30 minuti e concedendosi negli ultimi minuti il lusso di fare entrare le giovani Moro e Peragallo.

Tabellino Dinamo Sassari: Sammartino 11 (più 11 rimbalzi), Richards 10, Peragallo, Moro, Carangelo 3, Trozzola 8, Spinelli 11, Poindexter 5, Boros 11, Egwoh 3, Treffers 4, Turel 14. All. Citrini.

© Riproduzione riservata