L’odore in strada era così forte e nauseabondo che molti hanno temuto il peggio, tanto da chiamare sul posto non solo i vigili del fuoco, ma anche le ambulanze del 118. Dopo ore di apprensione, la conferma non ha comunque rassicurato: si trattava di carne marcia conservata in un deposito a Cagliari.

È successo oggi in via Napoli, nel quartiere Marina, dove passanti e commercianti hanno subito allertato le forze dell’ordine. Durante l’intervento, una parte della strada è stata chiusa mentre sul posto arrivavano vigili del fuoco, 118 e polizia locale per tutti gli accertamenti del caso.

Fino all’ultimo non si è esclusa alcuna ipotesi, con il timore che la puzza potesse provenire non da un locale commerciale, ma da un’abitazione privata. Individuato il punto da cui usciva l’odore acre e persistente, i vigili del fuoco hanno aperto un varco con una smerigliatrice.

Al termine del sopralluogo è arrivata la conferma: carne marcia. Per fortuna, nessuno ora rischia di trovarla nel proprio piatto.

(Unioneonline/v.f.)

