Non solo il basket piange la scomparsa a 84 anni di Silvio Angius. Cestista sassarese fuoriclasse, alto un metro e novanta che per gli anni '60 e '70 era statura notevole. Il resto lo facevano l'eleganza, un discreto tiro dalla media distanza e il tempismo nella correzione degli errori dei compagni, tanto da guadagnarsi il soprannome di "re dei tap-in".

Ha indossato la maglia dell'Olimpia Cagliari nella seconda serie e poi rientrò a Sassari nel 1966 per rinforzare la Dinamo, neopromossa in serie C, allora la terza serie. Vi è rimasto sino a metà degli anni '70.

Ha lasciato non solo un buonissimo ricordo ma anche tre figli che si sono dati naturalmente al basket: Fabio, Loredana e soprattutto Luca che ne ha seguito le orme nella Dinamo, giocando in A2 nei primi anni '90, dove ha proseguito le gesta di famiglia anche se nel ruolo di play-guardia e con un tiro da tre punti esemplare per esecuzione e precisione.

