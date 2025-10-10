Basket in carrozzina: l'Italia batte la Svizzera agli Europei 89-35In evidenza i giocatori della Dinamo Lab Sassari
Parte benissimo l'Italia nei Campionati Europei di basket in carrozzina in corso di svolgimento a Sarajevo: netto successo sulla Svizzera per 89 a 35. Domani alle 19.30 il big match contro la Gran Bretagnia, campione in carica.
Dei tre giocatori della Dinamo Lab Sassari due sono entrati nel quintetto base: Enrico Ghione e Driss Saaid. Partita già risolta dopo due quarti: +31 per gli azzurri. C'è stato spazio anche per il terzo giocatore della squadra sassarese, Giulio Maria Papi. Qualche minuto in campo anche per il sassarese Claudio Spanu, che si è trasferito dalla Dinamo Lab all'Asinara Waves di Porto Torres.
Tabellino Italia: Benvenuto 21, Giaretti 20, Carossino 11, Saaid 10, Papi 8, De Maggi 7, Boganelli 3, Tanghe 3, Raourahi 2, Da Silva Pelizari 2, Ghione 2, Spanu.