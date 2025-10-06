Dinamo, partenza falsa al PalaSerradimigniIl flop casalingo contro Varese rende già il campionato in salita
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Per la terza volta di fila la Dinamo fa flop nel debutto al PalaSerradimigni. Due anni fa venne superata da Napoli (90-111), l'anno scorso da Scafati (86-97) che come Varese quest'anno era data tra le pericolanti, e infatti retrocesse.
Il coach Bulleri ha detto: «È solo la prima gara, ne restano 29», ma lo stop interno contro i lombardi è pesante, anche perché il calendario prevede la trasferta di Cremona e soprattutto alla terza e quarta giornata le sfide contro Milano (a Sassari) e Virtus (a Bologna). Il rischio è quello di un'altra partenza a handicap che nelle ultime due stagioni ha portato a un campionato modesto.
Nel review della partita contro Varese, stonano alcune rotazioni e minutaggi. oprattutto quello dei due lunghi McGlynn e Vincini che si sono alternati per 33 minuti totali producendo una somma di 27 punti con 11/12 al tiro, a dimostrazione della loro supremazia.
Negli altri 7 il tecnico Bulleri ha optato per quintetti piccoli con Thomas da pivot e Marshall da "4" finendo per sfidare la più leggera e atletica Varese sul terreno preferito. Anche i quintetti tutti con la panchina hanno convinto pochino. Insomma, l'impressione è che nella rinnovatissima Dinamo (dieci elementi nuovi) ci sia ancora una conoscenza imperfetta non solo tra giocatori ma anche tra staff tecnico e squadra.