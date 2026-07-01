Colpo notevole quello piazzato dalla Dinamo. Arriva il play canadese Kaza Kajami-Keane, 32 anni, 188 cm di altezza, vincitore della Europe Cup nel 2024 con lo Chemnitz e nella stagione passata sempre in Bundersliga col Lowen Braunschweig dove ha prodotto 14 punti, 2,8 rimbalzi e 5,6 assist di media con il 42% da due, il 35% da tre e il 78% ai liberi. Insomma, un giocatore che può fare la differenza in A2 ma sarebbe valido anche per la serie A.

Nel curriculum di Kajami-Keane anche un titolo olandese nel 2019 e tre stagioni in Francia a Le Mans. Vanta anche diverse presenze nella nazionale del Canada.

A spingere il play verso l'isola, le raccomandazioni di due amici ed ex Dinamo, Pierre e Bamforth, la stima e ammirazione per il coach Luca Vitali e la “nostalgia” per la Sardegna: «Mio nonno era italiano e ha vissuto per tanti anni in Sardegna! Anche mia madre ha vissuto lì da quando aveva circa un anno fino ai tre, prima che la famiglia si trasferisse in Canada. Siamo cresciuti ascoltando i suoi racconti sulla Sardegna e il suo desiderio di tornarci. Quest'estate sono venuto io per vedere con i miei occhi i luoghi di cui mi aveva sempre parlato. È una terra meravigliosa, con una cultura e delle persone che mi hanno colpito profondamente».

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