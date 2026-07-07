Un altro ritorno in maglia Dinamo: il play Diego Monaldi, 33 anni, che con Verona ha appena ottenuto la promozione in serie A, producendo 7,6 punti e 2,8 assist di media in regular season.

Monaldi ha giocato a Sassari nella stagione 2016/17, dove venne utilizzato 11 volte come cambio, a una media di 5 minuti a partita. Nel decennio successivo ha indossato le maglie di Pesaro e Scafati in serie A, di Napoli e Udine in A2. la curiosità è che per tre volte ha vinto il cmapionato di A2: con Napoli, Scafati e Verona.

Queste le prime parole di Diego Monaldi: "Sono già passati dieci anni... sembra incredibile. Si dice che si torni sempre dove si è stati bene e, per me, Sassari è sicuramente uno di quei posti. A convincermi sono state tante cose: una società solida, un progetto ambizioso e la volontà di costruire una squadra capace di disputare un campionato di alto livello. Abbiamo un gruppo con giocatori esperti e uno staff tecnico di grande valore. Sarà fondamentale affrontare ogni momento della stagione con lo spirito giusto, perché sono convinto che saranno proprio la mentalità e la determinazione a fare la differenza".

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