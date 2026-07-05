Italia-Usa-Italia: la Dinamo Banco di Sardegna firma l'alapivot Nicolò Nobili, che ha trascorso sei anni in America. Classe 2002, 208cm di altezza, il bolognese Nobili si è distinto alla Boston University, sia come giocatore nella Ncaa, sia come studente, tanto da meritarsi il riconoscimento NABC Honors Court .

Rientrato in Italia l'estate scorsa, Nobili ha giocato prima con la Blu Basket Bergamo e poi ha aiutato Scafati a ottenere la promozione in serie A. Per lui 3 punti e 2,6 rimbalzi di media in quasi 10 minuti di impiego a partita. Farà il cambio in un reparto che conta già Aromando e Brooks.

Queste le prime parole di Nicolò Nobili: «Quando è arrivata la chiamata della Dinamo sono stato davvero molto felice. Fin dal primo momento ho percepito entusiasmo e fiducia, aspetti che hanno reso la mia scelta molto naturale. In campo cerco sempre di fare ciò di cui la squadra ha bisogno. Mi piace ascoltare i compagni, capire quello che vedono e quello che si aspettano da me. Parlando col coach Luca Vitali ho percepito entusiasmo, ambizione e grande voglia di lavorare».

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