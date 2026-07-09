Secondo e ultimo straniero per la Dinamo che completa un reparto lunghi molto dinamico. Accordo raggiunto con Bryce Nze, lungo statunitense con passaporto nigeriano, classe 1998, che nell'ultima stagione ha militato nella seconda divisione francese con il Pau-Lacq-Orthez, ottenendo la promozione in Pro A.

Supera di poco i due metri ma ha grande atletismo e spiccato senso del rimbalzo l'ex Bulldog della Butler University. Nella stagione passata è stato determinante per il ritorno nella massima serie francese del Pau-Lacq-Orthez, con 11 punti e 7 rimbalzi di media.

Bryce Nze spiega la sua scelta: “Entrare a far parte di questo progetto è una sfida che ho accolto con grande entusiasmo. Ai tifosi posso dire che troveranno un giocatore che lavora duramente ogni giorno, che mette il proprio quoziente cestistico al servizio della squadra e che cerca di contribuire in ogni aspetto del gioco. Per la prossima stagione voglio continuare a crescere come giocatore e, soprattutto, vincere”.

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