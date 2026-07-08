A difendere il titolo europeo Under 20 di basket ci sarà pure il sassarese Stefano Trucchetti, che ha vinto gli Europei dell'anno scorso in Grecia. Il play ex Dinamo, in forza dalla stagione scorsa a Pesaro, è tra i 12 selezionati dal coach Alessandro Rossi.

L'Italia è stata inserita nel Gruppo A con Germania, Francia e Turchia, e giocherà a Lubiana, in Slovenia. Prima gara, sabato 11 luglio alle 13 contro la Germania.

Questa la formazione azzurra: Trucchetti, Airhienbuwa e Atamah sono i classe 2006 rimasti dall'Europeo passato.Sono stati affiancati dai 2007 Lonati, Hassan, Angeletti, Accorsi, Baiocchi, Placinschi, Sow, Nistrio e Crestan.

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