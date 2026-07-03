La Dinamo Banco di Sardegna puntella il reparto dei "piccoli": dopo l'ingaggio del play canadese Kaza Kajami-Keane, ecco Alessandro Grande, play/guardia di 31 anni, alto 185cm. Giocatore esperto della A2 ha indossato le maglie di Rimini, Agrigento, Biella, Mantova, Latina, Verona e appunto Avellino, dove ha chiuso il campionato con 10,4 punti e quasi 3 assist di media in 24 minuti di impiego durante la regular season.

Il neo giocatore biancoblù ha dichiarato: «Sono molto felice di entrare a far parte di una società storica della pallacanestro italiana. Coach Luca Vitali mi ha illustrato con grande chiarezza le sue idee. Ho percepito entusiasmo, voglia di lavorare e il desiderio di costruire un'identità forte, nella quale la gente possa riconoscersi. Arrivo con una forte voglia di rivalsa e con il desiderio di giocare per vincere. Mi considero un giocatore di carattere, a cui piace giocare in ambienti caldi e con grande partecipazione. Dal punto di vista tecnico amo essere aggressivo, alzare il ritmo della partita e creare occasioni sia per me che per i miei compagni».

Il direttore sportivo Paolo Citrini spiega la scelta: «Alessandro è un giocatore che abbiamo voluto fortemente per la sua capacità di incidere sulle partite. Ha talento, punti nelle mani e qualità nella gestione del pallone, caratteristiche che gli permettono di ricoprire più ruoli nel reparto esterni. È un giocatore di personalità ep er affrontare un campionato lungo e competitivo come la Serie A2 servono anche giocatori che conoscano bene la categoria e sappiano cosa significhi lottare per tutta la stagione».

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