La sorpresa più gradita alla nazionale di basket si è materializzata al Palazzetto di Tortona, poco prima del match contro l'Islanda per le qualificazioni ai Mondiali 2027. Il capitano azzurro (e ala della Dinamo) Achille Polonara ha scelto proprio il giorno del match per fare la sua prima uscita da casa dopo il rientro dall'ospedale di Bologna dove è stato sottoposto al trapianto di midollo per curare la leucemia mieloide acuta.

Mascherina al volto che non ha comunque nascosto il sorriso di Polonara. Occhi luccicanti per il primo passo di quello che sarà il ritorno al basket giocato.

Gli abbracci del ct Banchi e del coordinato del Settore Squadre Nazionali Maschili Gigi Datome, l'ovazione dei tifosi, gli striscioni di bentornato e di incoraggiamento. Il presidente della Fip Gianni Petrucci visibilmente commosso. Sono stati momenti davvero emozionanti.

Al fianco di Polonara il sassarese Marco Spissu, non convocato a questo giro, ma fraterno amico di Achille, tanto che i due vengono soprannominati Gaspare e Orazio.

