Parte domani la nuova edizione della Next generation Cup, il campionato per le giovanili Under 19 delle squadre di serie A. La Dinamo è stata inserita nel girone B che gioca le prime gare al Palazzetto dello Sport Villafranca di Verona.



La squadra sassarese, allenata da Gabriele Sassu, accompagnata da Arnaldo Dellacà e dal Responsabile Tecnico del settore giovanile Giuseppe Mulas, esordirà alle 12:30 contro la Pallacanestro Trieste. Sabato se la vedrà alle 10 contro Treviso e domenica alle 11 l'avversaria sarà Trento.



Nel gruppo B sono inserite anche Cantù, Brescia, Venezia e Virtus Bologna.

Il roster: Riccardo Crestan, classe 2007 (prestito da Bassano per la 1^ Tappa); Matteo Meschini, 2006; Matteo Derosas, 2006; Alessandro Giordo, 2007; Daniele Vargiu, 2007; Salvatore Panai, 2007; Fabio Cubeddu, 2007; Francesco Bruno, 2008; Gabriele Moscaritolo, 2008; Edoardo Correddu, 2008; Michele Cipriano, 2009; Alessio Ganga, 2009; Matteo Zoccheddu, 2010 (solo 1^ tappa); Fabio Jimenez (solo 2ª tappa) 2010.

Giuseppe Mulas, Responsabile Tecnico settore giovanile: “L’opportunità di giocare la Next Generation Cup rappresenta per noi un momento importantissimo, che ci consente di confrontarci con tutte le realtà italiane. Vogliamo capire a che punto si trovano i nostri ragazzi, anche rispetto alle migliori società italiane. Negli ultimi anni, ogni anno un nostro ragazzo che ha giocato la Next, ha poi avuto la possibilità di andare a giocare l’anno successivo in campionati di spessore come la B o B di Eccellenza”.

Coach Gabriele Sassu: “Andremo a Verona sapendo di non essere favoriti, ma cercheremo sicuramente di giocare il nostro basket, vendendo cara la pelle contro qualsiasi squadra così come da stile Dinamo”.

